Стратегически важный мост рухнул в Мелитополе — Федоров

Стратегически важный мост, по которому оккупанты перевозили военную технику с восточного направления через Запорожскую область, рухнул в Мелитополе. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.



«Это один из стратегически важных мостов после усталости Крымского моста», — отметил Федоров.



Этот мост соединял Мелитополь с селом Константиновка.



Федоров также рассказал, что вечером, 12 декабря, жители Токмака, Михайловки и пригорода Мелитополя сообщали о взрывах.



«Ждем подтверждения от Генштаба», — написал он в Telegram.