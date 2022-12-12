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Стратегически важный мост рухнул в Мелитополе — Федоров

12 декабря 2022, 21:41

Стратегически важный мост рухнул в Мелитополе — Федоров

Стратегически важный мост, по которому оккупанты перевозили военную технику с восточного направления через Запорожскую область, рухнул в Мелитополе. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

«Это один из стратегически важных мостов после усталости Крымского моста», — отметил Федоров.

Этот мост соединял Мелитополь с селом Константиновка.

Федоров также рассказал, что вечером, 12 декабря, жители Токмака, Михайловки и пригорода Мелитополя сообщали о взрывах.

«Ждем подтверждения от Генштаба», — написал он в Telegram.

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