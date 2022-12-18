Окупанти тримають населення як «живий щит» — Федоров

Російські окупанти через ризик настання ЗСУ перестали випускати місцевих жителів із захоплених територій і утримують їх як «живий щит». Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram-каналі.



«Тримають мешканців, які хочуть виїхати з окупації, на вимушених новорічних канікулах. За тиждень із захоплених територій 4-х областей — Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської — у Запоріжжі окупанти випустили лише 174 особи», — заявив Федоров.



Він зазначив, що росіяни з 15 грудня не випустили з окупації жодної людини.



Федоров розповів, що загарбники посилили фільтрацію та на альтернативних шляхах евакуації. Наприклад, раніше можна було виїхати з тимчасово окупованої частини Донецької області чи Криму у бік Грузії, Естонії чи Латвії. Однак сьогодні почастішали випадки, коли на кордоні окупанти почали розвертати авто українців назад.



«Це черговий приклад терору окупантів у дії: вони настільки бояться настання ЗСУ, що тримають усіх цивільних у заручниках як "живий щит"», — наголосив Федоров.