Больница на Харьковщине пострадала от российского обстрела

Медицинский работник получил ранения в результате российского обстрела больницы в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.



«Оккупанты в очередной раз ударили по Купянщине. Сегодня днем в результате обстрелов в пгт. Ковшаровка ранен 31-летний фельдшер, мужчина получил осколочные ранения, медики оказали необходимую помощь», — сказано в сообщении.



Глава администрации отметил, что пострадало здание больницы — в нем есть разрушения, выбиты окна.