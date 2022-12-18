Лікарня на Харківщині постраждала від російського обстрілу

Медичний працівник отримав поранення внаслідок російського обстрілу лікарні у Куп'янському районі Харківської області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов у Telegram.



«Окупанти вкотре вдарили по Куп'янщині. Сьогодні вдень внаслідок обстрілів у смт. Ківшарівка поранено 31-річного фельдшера, чоловік отримав осколкові поранення, медики надали необхідну допомогу», — сказано в повідомленні.



Глава адміністрації зазначив, що постраждала будівля лікарні — у ній є руйнування, вибито вікна.