Зеленский призвал лидеров ЕС предоставить Украине конкретные типы вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главам стран Европейского Союза с призывом поставить Украине конкретные типы оружия. Заявление глава государства сделал выступая на встрече лидеров Соединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства.



В частности Владимир Зеленский попросил от лидеров европейских государств:

Британского премьер-министра увеличить поставки систем ПВО и помочь ускорить соответствующие решения партнеров.





Премьер-министра Норвегии увеличить поставки систем ПВО NASAMS и ракет для этих комплексов.





Министра обороны Нидерландов предоставить современную бронетехнику, танки. Также продолжить сотрудничество по танкам советского образца – необходимым снарядам, и комплексам «Гарпун» и артиллерийским системам.





Премьер-министра Швеции выделить ВСУ системы Archer, зенитно-ракетные комплексы RBS-98 и самолеты Gripen.





Президента Литвы попросил продолжить сотрудничество в следующем году, выделить на нужды ВСУ Stinger и NASAMS.





Вице-премьера Дании - системы Cesar.





Президента Финляндии Владимир Зеленский призвал выделить ВСУ снаряды 122-го и 152-го калибра, средства РЭБ, системы противодействия беспилотникам, комплексы MLRS.

«Зима сейчас – это решающее время. Время, когда можно принять решение, результаты которого уже весной позволят определить восстановление нашей территориальной целостности и гарантирование того, что российский реваншизм никогда больше не преодолеет границу Украины, а значит Европы», - сказал президент Украины.

Ранее в интервью The Economist Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что РФ может предпринять повторную попытку наступления в феврале, «в лучшем случае в марте, в худшем — в конце января».