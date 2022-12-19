Зеленский призвал лидеров ЕС предоставить Украине конкретные типы вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главам стран Европейского Союза с призывом поставить Украине конкретные типы оружия. Заявление глава государства сделал выступая на встрече лидеров Соединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства.
В частности Владимир Зеленский попросил от лидеров европейских государств:
«Зима сейчас – это решающее время. Время, когда можно принять решение, результаты которого уже весной позволят определить восстановление нашей территориальной целостности и гарантирование того, что российский реваншизм никогда больше не преодолеет границу Украины, а значит Европы», - сказал президент Украины.
Ранее в интервью The Economist Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что РФ может предпринять повторную попытку наступления в феврале, «в лучшем случае в марте, в худшем — в конце января».