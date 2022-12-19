Зеленський закликав лідерів ЄС надати Україні конкретні типи озброєння

Президент України Володимир Зеленський звернувся до глав країн Європейського Союзу із закликом поставити Україні конкретні типи озброєння. Заяву глава держави зробив виступаючи на зустрічі лідерів Сполучених експедиційних сил Сполученого Королівства.



Зокрема Володимир Зеленський попросив від лідерів європейських держав:

Британського прем'єр-міністра збільшити постачання систем ППО та допомогти прискорити відповідні рішення партнерів.





Прем'єр-міністра Норвегії збільшити постачання систем ППО NASAMS та ракет для цих комплексів.





Міністра оборони Нідерландів надати сучасну бронетехніку, танки. Також продовжити співпрацю щодо танків радянського зразка – необхідних снарядів, і комплексів «Гарпун» та артилерійських систем.





Прем'єр-міністра Швеції виділити ЗСУ системи Archer, зенітно-ракетні комплекси RBS-98 та літаки Gripen.





Президента Литви попросив продовжити співпрацю наступного року, виділити на потреби ЗСУ Stinger та NASAMS.





Віце-прем'єра Данії - системи Cesar.





Президента Фінляндії Володимир Зеленський закликав виділити ЗСУ снаряди 122-го та 152-го калібру, засоби РЕБ, системи протидії безпілотникам, комплекси MLRS.

«Зима зараз – це вирішальний час. Час, коли можна ухвалити рішення, результати якого вже навесні дадуть змогу окреслити відновлення нашої територіальної цілісності й гарантування того, що російський реваншизм ніколи більше не здолає кордон України, а отже, Європи», - сказав президент України.

Раніше в інтерв'ю The Economist Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що РФ може здійснити повторну спробу наступу в лютому, «у кращому випадку в березні, у найгіршому — наприкінці січня».