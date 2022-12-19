Зеленський закликав лідерів ЄС надати Україні конкретні типи озброєння

Президент України Володимир Зеленський звернувся до глав країн Європейського Союзу із закликом поставити Україні конкретні типи озброєння. Заяву глава держави зробив виступаючи на зустрічі лідерів Сполучених експедиційних сил Сполученого Королівства.
Зокрема Володимир Зеленський попросив від лідерів європейських держав:
«Зима зараз – це вирішальний час. Час, коли можна ухвалити рішення, результати якого вже навесні дадуть змогу окреслити відновлення нашої територіальної цілісності й гарантування того, що російський реваншизм ніколи більше не здолає кордон України, а отже, Європи», - сказав президент України.
Раніше в інтерв'ю The Economist Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що РФ може здійснити повторну спробу наступу в лютому, «у кращому випадку в березні, у найгіршому — наприкінці січня».