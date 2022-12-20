США планирует выделить Украине и союзникам по НАТО еще $44,9 млрд

Участники переговоров в Конгрессе США представили законопроект о финансировании правительства на сумму $1,7 трлн, который предусматривает выделение $44,9 млрд дополнительной чрезвычайной помощи Украине и союзникам по НАТО. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что лидеры Сената и Палаты представителей США нацелены на принятие законопроекта, а после, до конца недели, отправку документа президенту Джо Байдену, чтобы не допустить перебоев в работе правительства.

В законопроект Конгресса США включено $44,9 млрд в виде дополнительной чрезвычайной помощи Украине и союзникам по НАТО.

Ранее представитель МИД Украины Олег Николенко рассказал, что США пока передают военную помощь Украине по другим программам и не используют ленд-лиз, чтобы сэкономить украинский бюджет в будущем.