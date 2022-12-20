США планує виділити Україні та союзникам по НАТО ще $44,9 млрд

Учасники переговорів у Конгресі США представили законопроект про фінансування уряду на суму $1,7 трлн, який передбачає виділення $44,9 млрд додаткової надзвичайної допомоги Україні та союзникам по НАТО. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що лідери Сенату та Палати представників США націлені на ухвалення законопроекту, а після, до кінця тижня, відправлення документа президенту Джо Байдену, щоб не допустити перебоїв у роботі уряду.

До законопроекту Конгресу США включено $44,9 млрд у вигляді додаткової надзвичайної допомоги Україні та союзникам по НАТО.

Раніше представник МЗС України Олег Ніколенко розповів, що США поки що передають військову допомогу Україні за іншими програмами і не використовують ленд-ліз, щоб заощадити український бюджет у майбутньому.