Губернатор Белгородской области РФ заявил про обстрел города Шебекино

Город Шебекино в Белгородской области РФ был обстрелян, в результате чего начались проблемы с электроснабжением. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



По его словам, есть один пострадавший — мужчина с переломами костей предплечья. В состоянии средней степени тяжести доставлен в районную больницу.



Гладков отметил, что без света остается одна треть жителей города. Также есть попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны. Он подчернкул, что энергоснабжение в ближайшее время будет восстановлено.



В соцсетях также опубликовали кадры сильного пожара в Шебекино.

