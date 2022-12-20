Губернатор Білгородської області РФ заявив про обстріл міста Шебекіно

Місто Шебекіно в Білгородській області РФ було обстріляно, внаслідок чого почалися проблеми з електропостачанням. Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.



За його словами, є один постраждалий — чоловік із переломами кісток передпліччя. У стані середнього ступеня тяжкості доставлено до районної лікарні.



Гладков зазначив, що без світла залишається одна третина мешканців міста. Також є влучення снарядів до складських приміщень на території промзони. Він наголосив, що енергопостачання найближчим часом буде відновлено.



У соцмережах також опублікували кадри сильної пожежі в Шебекіно.

