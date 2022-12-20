Оккупанты привезли управлять Беловодском чиновников из Новосибирска — ЦНС

У россиян дефицит кадров на временно оккупированных территориях, поэтому захватчики вынуждены возить чиновников из РФ для создания «администраций». Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

«Так, для создания оккупационных властей в пгт Беловодск (Луганская область) россияне свезли 15 чиновников из Новосибирска. Теперь эти люди должны имитировать «народную власть» и от общества прославлять оккупацию и налаживать репрессивную машину в населенном пункте», – рассказали в ЦНС.



Также в организации напомнили, что захватчики региона принудительно вывезли в Луганск около 30 жителей оккупированного Беловодска, которых заподозрили в поддержке ВСУ.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что до захваченной войсками РФ Кременной украинским военным осталось несколько километров, но продвижение идет медленно из-за плотной заминированности территории.