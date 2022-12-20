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Окупанти привезли керувати Біловодським чиновником із Новосибірська — ЦНС

20 грудня 2022, 13:36

Окупанти привезли керувати Біловодським чиновником із Новосибірська — ЦНС

У росіян дефіцит кадрів на тимчасово окупованих територіях, тому загарбники змушені возити чиновників із РФ для створення «адміністрацій». Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

«Так, для створення окупаційної влади в смт Біловодськ (Луганська область) росіяни звезли 15 чиновників з Новосибірську. Тепер ці люди мають імітувати «народну владу» й від громади прославляти окупацію та налагоджувати репресивну машину в населеному пункті», – розповіли в ЦНС.

Також в організації нагадали, що загарбники регіону примусово вивезли до Луганська близько 30 мешканців окупованого Біловодська, яких запідозрили у підтримці ЗСУ.

Раніше глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що до захопленої військами РФ Кремінної українським військовим залишилося кілька кілометрів, але поступ йде повільно через щільну замінованість території.

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