Окупанти привезли керувати Біловодським чиновником із Новосибірська — ЦНС

У росіян дефіцит кадрів на тимчасово окупованих територіях, тому загарбники змушені возити чиновників із РФ для створення «адміністрацій». Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

«Так, для створення окупаційної влади в смт Біловодськ (Луганська область) росіяни звезли 15 чиновників з Новосибірську. Тепер ці люди мають імітувати «народну владу» й від громади прославляти окупацію та налагоджувати репресивну машину в населеному пункті», – розповіли в ЦНС.



Також в організації нагадали, що загарбники регіону примусово вивезли до Луганська близько 30 мешканців окупованого Біловодська, яких запідозрили у підтримці ЗСУ.

Раніше глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що до захопленої військами РФ Кремінної українським військовим залишилося кілька кілометрів, але поступ йде повільно через щільну замінованість території.