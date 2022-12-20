В Киеве обеспечивается менее половины потребности потребления электроэнергии

На утро сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. Об этом сообщили в «Укрэнерго».



«Обстрелы БПЛА объектов магистральных сетей в центральном регионе, которые произошли ночью 19 декабря, а также артобстрелы на востоке Украины привели к очередным повреждениям энергетической инфраструктуры и ухудшению ситуации с энергоснабжением, в частности, в центральном регионе и Киеве», - рассказали в компании.

Отмечается, что в столице обеспечивается менее половины потребности потребления электроэнергии, в приоритете – питание критической инфраструктуры.



В «Укрэнерго» предполагают, что сегодня удастся включить оборудование, которое позволит повысить уровень надежности питания, уменьшить дефицит мощности в столичном энергоузле и заживить больше потребителей.

Ранее начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в Киеве продолжается ликвидация повреждений в энергосистеме Украины после последних воздушных атак, генерация электроэнергии ограничена, поэтому столица, как и все остальные регионы страны, получает лимитированный объем электроснабжения.