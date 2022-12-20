У Києві забезпечується менше половини потреб споживання електроенергії

На ранок зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. Про це повідомили в «Укренерго».



«Обстріли БПЛА об’єктів магістральних мереж у центральному регіоні, які відбулися вночі 19 грудня, а також артобстріли на сході України призвели до чергових пошкоджень енергетичної інфраструктури та погіршення ситуації з енергопостачанням, зокрема у центральному регіоні та м. Києві», - розповіли в компанії.

Зазначається, що у столиці забезпечується менше половини потреб споживання електроенергії, у пріоритеті – живлення критичної інфраструктури.



В «Укренерго» припускають, що сьогодні вдасться включити обладнання, яке дозволить підвищити рівень надійності живлення, зменшити дефіцит потужності у столичному енерговузлі та заживити більше споживачів.

Раніше начальник КГВА Сергій Попко повідомив, що в Києві триває ліквідація пошкоджень в енергосистемі України після останніх повітряних атак, генерація електроенергії обмежена, тому столиця, як і всі інші регіони країни, отримує лімітований обсяг електропостачання.