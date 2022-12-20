Эвакуация из опасных регионов продолжается — Минреинтеграции

Продолжается эвакуация из опасных регионов Украины. Об этом сообщает Минреинтеграции.



По данным ведомства, за последние месяцы из опасных районов:

Запорожской области выехало более 43 тысяч человек;

Херсонской — около 34 тысяч;

Донецкой и Луганской областей — ориентировочно пять тысяч;

Харьковской — более пяти тысяч человек.

«Продолжается эвакуация с освобожденных (от оккупантов) территорий. В частности, с Херсонщины эвакуировалось более 12 тысяч человек, с Харьковщины — около 23 тысяч. Также продолжается обязательная эвакуация из Донецкой области. С ее начала в более безопасные регионы уже переместились более 33 тысяч наших сограждан. Среди них около пяти тысяч детей и почти две тысячи маломобильных», — уточнили в Минреинтеграции.



Там напомнили, что сообщить о желании эвакуироваться можно: