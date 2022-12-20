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Эвакуация из опасных регионов продолжается — Минреинтеграции

20 декабря 2022, 18:55

Эвакуация из опасных регионов продолжается — Минреинтеграции

Продолжается эвакуация из опасных регионов Украины. Об этом сообщает Минреинтеграции.

По данным ведомства, за последние месяцы из опасных районов:

  • Запорожской области выехало более 43 тысяч человек;
  • Херсонской — около 34 тысяч;
  • Донецкой и Луганской областей — ориентировочно пять тысяч;
  • Харьковской — более пяти тысяч человек.

«Продолжается эвакуация с освобожденных (от оккупантов) территорий. В частности, с Херсонщины эвакуировалось более 12 тысяч человек, с Харьковщины — около 23 тысяч. Также продолжается обязательная эвакуация из Донецкой области. С ее начала в более безопасные регионы уже переместились более 33 тысяч наших сограждан. Среди них около пяти тысяч детей и почти две тысячи маломобильных», — уточнили в Минреинтеграции.

Там напомнили, что сообщить о желании эвакуироваться можно:

  • позвонив на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции: 15-48;
  • прислав сообщение в мессенджеры на номер: 096-078-84-33.

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