Евакуація з небезпечних регіонів триває — Мінреінтеграції

Триває евакуація з небезпечних регіонів України. Про це повідомляє Мінреінтеграції.



За даними відомства, за останні місяці з небезпечних районів:

Запорізької області виїхало понад 43 тисячі осіб;

Херсонської — близько 34 тисяч;

Донецької та Луганської областей — орієнтовно п'ять тисяч;

Харківської — понад п'ять тисяч осіб.

«Триває евакуація зі звільнених (від окупантів) територій. Зокрема, з Херсонщини евакуювалося понад 12 тисяч осіб, з Харківщини — близько 23 тисяч. Також триває обов'язкова евакуація з Донецької області. З її початку до безпечніших регіонів уже перемістилися понад 33 тисячі наших співгромадян. Серед них близько п'яти тисяч дітей і майже дві тисячі маломобільних», — уточнили в Мінреінтеграції.



Там нагадали, що повідомити про бажання евакуюватися можна: