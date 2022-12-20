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Евакуація з небезпечних регіонів триває — Мінреінтеграції

20 грудня 2022, 18:55

Евакуація з небезпечних регіонів триває — Мінреінтеграції

Триває евакуація з небезпечних регіонів України. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

За даними відомства, за останні місяці з небезпечних районів:

  • Запорізької області виїхало понад 43 тисячі осіб;
  • Херсонської — близько 34 тисяч;
  • Донецької та Луганської областей — орієнтовно п'ять тисяч;
  • Харківської — понад п'ять тисяч осіб.

«Триває евакуація зі звільнених (від окупантів) територій. Зокрема, з Херсонщини евакуювалося понад 12 тисяч осіб, з Харківщини — близько 23 тисяч. Також триває обов'язкова евакуація з Донецької області. З її початку до безпечніших регіонів уже перемістилися понад 33 тисячі наших співгромадян. Серед них близько п'яти тисяч дітей і майже дві тисячі маломобільних», — уточнили в Мінреінтеграції.

Там нагадали, що повідомити про бажання евакуюватися можна:

  • зателефонувавши на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48;
  • надіславши повідомлення в месенджери на номер: 096-078-84-33.

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