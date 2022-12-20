Вызвал на переговоры Зеленского: Глава «Вагнера» Пригожин заявил, что приехал под Бахмут

Глава ЧВК «Вагнер», известный как «повар Путина», Евгений Пригожин приехал на Бахмутское направление. Кадры с российским бизнесменом якобы с фронта опубликовала его пресс-служба.



Пригожин решил вызвать на переговоры президента Украины.



«Можешь морзяночкой отбить: "Владимир Александрович, мы здесь". А то он в Бахмуте, говорят, а переговорить — никак», — обратился Пригожин к российскому артиллеристу.



После этого обращения оккупанты начали стрелять.





Ранее сообщалось, что сегодня президент Владимир Зеленский посетил Бахмут. Там он наградил военнослужащих.



Отметим, что петербургского бизнесмена Евгения Пригожина называют «поваром Путина», так как его компания поставляет питание для управления делами президента РФ.