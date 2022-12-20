Викликав на переговори Зеленського: Очільник «Вагнера» Пригожин заявив, що приїхав під Бахмут

Очільник ПВК «Вагнер», відомий як «кухар Путіна», Євген Пригожин приїхав на Бахмутський напрямок. Кадри з російським бізнесменом нібито з фронту опублікувала його пресслужба.



Пригожин вирішив викликати на переговори президента України.



«Можеш морзяночкою відбити: "Володимире Олександровичу, ми тут". А то він у Бахмуті, кажуть, а переговорити — ніяк», — звернувся Пригожин до російського артилериста.



Після цього звернення окупанти почали стріляти.

Раніше повідомлялося, що сьогодні президент Володимир Зеленський відвідав Бахмут. Там він нагородив військовослужбовців.



Зазначимо, що петербурзького бізнесмена Євгена Пригожина називають «кухарем Путіна», оскільки його компанія постачає харчування для управління справами президента РФ.