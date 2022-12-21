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Белый дом подтвердил, что Украина получит ракетную батарею Patriot

21 декабря 2022, 09:10

Белый дом подтвердил, что Украина получит ракетную батарею Patriot

США в новом пакете военной помощи Украине на два миллиарда долларов передадут Украине ракетную батарею Patriot. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Отмечается, что новый крупный пакет помощи Украине в сфере безопасности будет содержать очень важный аспект: батарею ракет Patriot. Она станет важным активом для защиты украинского народа от нападений России на критическую инфраструктуру Украины.

Кроме того, сообщается, что США также будут вовлечены в учения украинских военных по управлению батареей ракет Patriot в третьей стране.

Президент США Джо Байден должен сегодня объявить о новом пакете помощи.

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Ранее о передаче Украине ПВО Patriot сообщали американские СМИ.

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