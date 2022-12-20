США передадут Украине системы ПВО Patriot — CNN

Системы ПВО Patriot и «умные» комплекты JDAM войдут в следующий пакет военной помощи США Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.



Отмечается, что о поставках будет объявлено уже на этой неделе. О количестве комплектов, предназначаемых Украине, не сообщается.



Ожидается, что Patriot позволят эффективно перехватывать баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники. Комплекты JDAM позволят переоборудовать неуправляемые боеприпасы в высокоточные.



Ранее издание The Washington Post сообщило, что администрация Байдена планирует поставить Украине современное электронное оборудование, которое преобразует неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы». Также отмечалось, что Пентагон готовится предоставить Украине систему ПВО Patriot.



Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что возможные поставки Украине американских ракетных комплексов Patriot станут важным моментом в войне.



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