Білий дім підтвердив, що Україна отримає ракетну батарею Patriot

США в новому пакеті військової допомоги Україні на два мільярди доларів передадуть Україні ракетну батарею Patriot. Про це йдеться в заяві на сайті Білого дому.



Зазначається, що новий великий пакет допомоги Україні у сфері безпеки міститиме дуже важливий аспект: батарею ракет Patriot. Вона стане важливим активом для захисту українського народу від нападів Росії на критичну інфраструктуру України.



Крім того, повідомляється, що США також будуть залучені до навчань українських військових з управління батареєю ракет Patriot у третій країні.



Президент США Джо Байден має сьогодні оголосити про новий пакет допомоги.

Раніше про передачу Україні ППО Patriot повідомляли американські ЗМІ.



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