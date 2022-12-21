«ДНР» заявила о ранении жительницы Горловки

На подконтрольной группировке «ДНР» территории сегодня утром ранена мирная жительница. Об этом сообщает так называемый «СЦКК ДНР».



«За прошедшие сутки сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали», — уверяют в группировке.



Там добавляют, что сегодня утром в Калининском районе Горловки в результате обстрела ранена женщина 1975 года рождения.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли два мирных жителя. Еще восемь человек были ранены. Также в Святогорске правоохранители обнаружили тела двоих гражданских, убитых во время оккупации.