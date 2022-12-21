«ДНР» заявила про поранення мешканки Горлівки

На підконтрольній угрупованню «ДНР» території сьогодні вранці поранено мирну жительку. Про це повідомляє так званий «СЦКК ДНР».



«За минулу добу відомості про жертви серед цивільних осіб не надходили», — запевняють в угрупованні.



Там додають, що сьогодні вранці в Калінінському районі Горлівки через обстріл поранено жінку 1975 року народження.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинуло двоє мирних жителів. Ще вісім осіб було поранено. Також у Святогірську правоохоронці виявили тіла двох цивільних, убитих під час окупації.