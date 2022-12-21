В Славянске планируют до конца года отремонтировать 32 дома

В Славянске к концу 2022 года отремонтируют еще 32 дома. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях и опубликовал список адресов, где в планах администрации завершить ремонт в ближайшие дни.







«Также в январе закончится проведение экспертиз по другим домам. И уже в феврале там начнутся ремонтные работы. Закончить их планируем к июню», - написал он, отметив, что все работы производятся за средства местного бюджета.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.



