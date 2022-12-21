У Слов'янську планують до кінця року відремонтувати 32 будинки

У Слов'янську до кінця 2022 року відремонтують ще 32 будинки. Про це повідомив мер міста Вадим Лях та опублікував список адрес, де в планах адміністрації завершити ремонт найближчими днями.







«Також у січні закінчиться проведення експертиз інших будинків. І вже у лютому там розпочнуться ремонтні роботи. Закінчити їх плануємо до червня», - написав він, зазначивши, що всі роботи оплачені за кошти місцевого бюджету.

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