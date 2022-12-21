Сальдо заявил о намерении снова оккупировать правобережье Херсонщины

Оккупация правобережной части Херсонской области - одна из приоритетных задач в 2023 году. Об этом заявил назначенный Россией глава оккупационной администрации области Владимир Сальдо в эфире канала «Россия 24».



Он считает, что российская армия вернется в Херсон и пойдет дальше.



«То есть вся причерноморская часть, которая была включена в состав Российской империи в XVIII веке, она вся будет на своем "родном месте"», - сказал Сальдо.



9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал вывести войска из Херсона на левый берег Днепра. Генерал Сергей Суровикин заявил, что захваченный россиянами Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать из-за обстрелов, а также из-за якобы запрещенных методов ведения боевых действия со стороны ВСУ.



В связи с этим так называемая «администрация «области приняла решение об эвакуации людей с правобережной части Днепра в оккупированный Крым. Более 115 тысяч человек покинули данный район, утверждает он.



11 ноября украинские войска вошли в город, над зданием облсовета был поднят украинский флаг.