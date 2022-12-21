Сальдо заявив про намір знову окупувати правобережжя Херсонщини

Окупація правобережної частини Херсонської області – одне з пріоритетних завдань у 2023 році. Про це заявив призначений Росією голова окупаційної адміністрації області Володимир Сальдо в ефірі каналу «Росія 24».



Він вважає, що російська армія повернеться до Херсона і піде далі.



«Тобто вся причорноморська частина, яка була включена до складу Російської імперії у XVIII столітті, вона вся буде на своєму рідному місці"», - сказав Сальдо.



9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести війська із Херсона на лівий берег Дніпра. Генерал Сергій Суровікін заявив, що захоплений росіянами Херсон та прилеглі населені пункти не можуть повноцінно постачатись та функціонувати через обстріли, а також через нібито заборонені методи ведення бойових дій з боку ЗСУ.



У зв'язку з цим так звана «адміністрація» області ухвалила рішення про евакуацію людей із правобережної частини Дніпра до окупованого Криму. Понад 115 тисяч людей покинули цей район, стверджує він.



11 листопада українські війська увійшли до міста, над будівлею облради було піднято український прапор.