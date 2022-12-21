Российские военные строят водовод в оккупированный Донецк — Минобороны РФ

Российские военные строят водовод в оккупированный Донецк. Об этом на коллегии российского Минобороны заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.



«Работа ведется по восстановлению водоснабжения ДНР и ЛНР, построены водоводы общей протяженностью более 200 км. Они обеспечили водой свыше 1,5 миллионов человек. Идет строительство водовода из реки Дон протяженностью 194 км, что гарантированно обеспечит водоснабжение Донецка», — сказал Шойгу.



Он уточнил, что к работам привлечены российские военные.



Ранее глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявлял, что водоснабжение оккупированной части Донецкой области со следующего года будет осуществляться из реки Дон.



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