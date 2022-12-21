Російські військові будують водовід в окупований Донецьк — Міноборони РФ

Російські військові будують водовід в окупований Донецьк. Про це на колегії російського Міноборони заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.



«Робота ведеться з відновлення водопостачання ДНР і ЛНР, побудовані водоводи загальною протяжністю понад 200 км. Вони забезпечили водою понад 1,5 мільйона осіб. Триває будівництво водоводу з річки Дон протяжністю 194 км, що гарантовано забезпечить водопостачання Донецька», — сказав Шойгу.



Він уточнив, що до робіт залучені російські військові.



Раніше очільник угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявляв, що водопостачання окупованої частини Донецької області з наступного року буде здійснюватися з річки Дон.



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