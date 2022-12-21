В ОП рассказали, чем займется Владимир Зеленский в США

Президент Украины Владимир Зеленский в США опровергнет попытки РФ показать, что американо-украинские отношения охлаждаются. Об со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Михаила Подоляка сообщает Reuters.

По его словам, у главы государства будет возможность объяснить реальный масштаб войны в Украине, рассказать о конкретных потребностях ВСУ в оружии.



«Во-первых, и сам визит, и уровень запланированных встреч однозначно свидетельствуют о высоком уровне доверия между странами. Во-вторых, это наконец-то покончит с попытками российской стороны доказать якобы нарастающее охлаждение в наших двусторонних отношениях», - рассказал Подоляк, отметив, что заявления РФ об американо-украинских отношениях не соответствовало реальности, так как США «однозначно поддерживают Украину».



Кроме того, как отметил Подоляк, Владимир Зеленский получит возможность объяснить зачем Украине необходимы определенные типы оружия, в частности, бронетехника, новейшие системы противоракетной обороны и ракеты большой дальности.

«Зеленский расскажет, почему предоставление Украине такого оружия не приведет к эскалации войны, а резко сократит военные возможности РФ», - сказал Подоляк.

«На мой взгляд, визит, несомненно, активизирует и оптимизирует ключевые направления военного сотрудничества, еще больше мобилизует двухпартийную политическую поддержку и более четко нарисует картину будущего, если война не закончится правильно», - прокомментировал поездку в США Зеленского советник главы ОП.

Ранее президент США Джо Байден пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому, который в среду прибудет в Вашингтон, хорошего полета и отметил, что им многое нужно обсудить.