В ОП розповіли, чим займеться Володимир Зеленський у США

Президент України Володимир Зеленський у США спростує спроби РФ показати, що американо-українські відносини охолоджуються. Про це з посиланням на слова радника глави Офісу президента Михайла Подоляка повідомляє Reuters.

За його словами, глава держави матиме можливість пояснити реальний масштаб війни в Україні, розповісти про конкретні потреби ЗСУ у зброї.

«По-перше, і сам візит, і рівень запланованих зустрічей однозначно свідчать про високий рівень довіри між країнами. По-друге, це нарешті покінчить зі спробами російської сторони довести нібито наростаюче охолодження в наших двосторонніх відносинах», - розповів Подоляк, зазначивши, що заяви РФ про американо-українські відносини не відповідають реальності, оскільки США «однозначно підтримують Україну».

Крім того, як зазначив Подоляк, Володимир Зеленський отримає можливість пояснити навіщо Україні потрібні певні типи зброї, зокрема бронетехніка, новітні системи протиракетної оборони та ракети великої дальності.

«Зеленський розповість, чому надання Україні такої зброї не призведе до ескалації війни, а різко скоротить військові можливості РФ», - сказав Подоляк.

«На мій погляд, візит, безперечно, активізує та оптимізує ключові напрями військової співпраці, ще більше мобілізує двопартійну політичну підтримку та чіткіше намалює картину майбутнього, якщо війна не закінчиться правильно», - прокоментував поїздку до США Зеленського радник голови ОП.

Раніше президент США Джо Байден побажав президенту України Володимиру Зеленському, який у середу прибуде до Вашингтона, гарного польоту і зазначив, що їм багато що потрібно обговорити.