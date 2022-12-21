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Кирби: Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, потому что война вступила в новую фазу

21 декабря 2022, 16:46

Кирби: Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, потому что война вступила в новую фазу

Президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, поскольку считает, что война в Украине перешла в новую фазу. Об этом в эфире CNN заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на продлении военной и экономической помощи США вместе с сохранением санкций против России и поддержкой украинского народа.

«Президент действительно верит, что поскольку мы приближаемся к зиме, поскольку мы вступаем в новую фазу этой войны, агрессию господина Путина, что это хорошее время для двух лидеров, чтобы сесть лицом к лицу и поговорить», - сказал он.

Кроме того, Кирби отметил, что лидеры государств также обсудят возможные пути окончания войны, назвав эту тему достаточно щепетильной, поскольку она стала предметом некоторых разногласий между западными лидерами.

«Я не сомневаюсь, что они будут говорить о понятии президента Зеленского о "справедливом мире" и о том, как это выглядит, какие его компоненты и как мы поможем Украине добиться этого», - отметил он.

При этом Кирби продолжил, что американские власти отдают себе отчет: президент РФ Владимир Путин, очевидно, сейчас не заинтересован в дипломатии.

Он сказал, что Зеленский отдавал себе отчет в рисках, на которые пошел, покидая Украину, и США работают над тем, чтобы эта поездка была безопасной.

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