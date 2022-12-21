Кірбі: Байден запросив Зеленського до Вашингтона, тому що війна вступила в нову фазу

Президент США Джо Байден запросив президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, оскільки вважає, що війна в Україні перейшла у нову фазу. Про це в ефірі CNN заявив координатор із стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.



Очікується, що переговори будуть зосереджені на продовженні військової та економічної допомоги США разом із збереженням санкцій проти Росії та підтримкою українського народу.



«Президент дійсно вірить, що оскільки ми наближаємося до зими, оскільки ми вступаємо в нову фазу цієї війни, агресію пана Путіна, що це гарний час для двох лідерів, щоб сісти віч-на-віч і поговорити», - сказав він.



Крім того, Кірбі зазначив, що лідери держав також обговорять можливі шляхи закінчення війни, назвавши цю тему досить педантичною, оскільки вона стала предметом певних розбіжностей між західними лідерами.



«Я не сумніваюся, що вони говоритимуть про поняття президента Зеленського про "справедливий мир" і про те, як це виглядає, які його компоненти і як ми допоможемо Україні досягти цього», - зазначив він.



При цьому Кірбі продовжив, що американська влада усвідомлює: президент РФ Володимир Путін, очевидно, зараз не зацікавлений у дипломатії.



Він сказав, що Зеленський усвідомлював ризики, на які пішов, залишаючи Україну, і США працюють над тим, щоб ця поїздка була безпечною.