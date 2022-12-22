На Донеччині поранено трьох людей

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил поранено трьох мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, двоє людей поранені в Торецьку та одна — в Бахмуті.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1275 мирних жителів. 2773 людини дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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