Ситуация с энергоснабжением Киева остается тяжелой, а главной проблемой является не генерация, а доставка питания потребителям. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

По его словам, именно из-за разрушенных сетей и узлов большинство киевлян не могут получить свет в свои дома.



«Поэтому до сих пор действуют только аварийные отключения электроэнергии, длительность которых невозможно регламентировать. Энергетики, ремонтные бригады, коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы восстановить поврежденную энергосистему. Нужно время. Выстоим несмотря ни на что. Верим в нашу Победу», – сказал Попко.

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