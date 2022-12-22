Ситуація з енергопостачанням Києва залишається важкою, а головною проблемою є не генерація, а доставка живлення споживачам. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, саме через зруйновані мережі та вузли більшість киян не можуть отримати світло у свої будинки.



«Тому досі діють тільки аварійні відключення електроенергії, тривалість яких не можливо регламентувати. Енергетики, ремонті бригади, комунальні служби працюють цілодобово аби відновити пошкоджену енергосистему. Потрібен час. Вистоїмо попри все. Віримо в нашу Перемогу», – сказав Попко.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» про ситуацію на Сході України та по всій країні.