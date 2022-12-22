В Херсонской области из-за обстрелов армии РФ погиб 1 человек

Российские оккупанты 60 раз обстреляли территорию Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.



Войска РФ обстреливали регион из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

«Под вражеским огнем снова оказались жилые кварталы Херсона. россияне атаковали судостроительный завод, частные и многоквартирные дома», - рассказал Янушевич.

По его словам, из-за российских обстрелов за прошедшие сутки 1 человек погиб, 6 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

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