У Херсонській області через обстріл армії РФ загинула 1 людина

Російські окупанти 60 разів обстріляли територію Херсонської області за минулу добу. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.



Війська РФ обстрілювали регіон з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

«Під ворожим вогнем знову опинилися житлові квартали Херсона. росіяни атакували суднобудівний завод, приватні та багатоквартирні будинки», - розповів Янушевич.

За його словами, через російські обстріли минулої доби 1 особа загинула, 6 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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