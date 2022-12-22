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В Донецке из-за обстрела ранен так называемый «мэр» Горловки

22 декабря 2022, 11:08

В Донецке из-за обстрела ранен так называемый «мэр» Горловки

Назначенный оккупантами так называемы «мэр» Иван Горловки Приходько получил ранение вчера вечером во время удара по захваченному войсками РФ Донецку. Об этом сообщают российские СМИ и подтверждает информацию сам Приходько.

Он находится в больнице, угрозы жизни нет.

Приходько отметил, что был контужен во время вчерашнего обстрела ресторан «Шеш-Беш», в котором праздновал день рождения бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Ранее российские СМИ сообщили, что в оккупированном Донецке врачи оказывают помощь экс-главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину и людям, которые попали с ним под обстрел в ресторане «Шеш-Беш».

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