Осколок из позвоночника извлечь нельзя: В Донецке рассказали о Рогозине

В оккупированном Донецке врачи оказывают помощь экс-главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину и людям, которые попали с ним под обстрел. Об этом сообщил его помощник, передает российский «ТАСС».



«Свое состояние Дмитрий Рогозин оценивает как удовлетворительное», — утверждает помощник.



По его словам, утром экс-главе «Роскосмоса» проводят очередную перевязку.



«По выводу врачей, попавший в позвоночник осколок мины не извлекаем. Дмитрий Рогозин отказывается от эвакуации в медицинские учреждения иных регионов России, пока не стабилизируется состояние других раненых», — уверяет он.



Последствия обстрела показали в соцсетях:





Напомним, в Ленинском районе захваченного Донецка обстрелян ресторан «Шеш-Беш», в котором праздновал день рождения бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Премьер-министр ДНР» Виталий Хоценко, который был приглашен в качестве гостя, ранен, его охранник погиб. В целом сообщается о двоих погибших и семи раненых.



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