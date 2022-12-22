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У Донецьку через обстріл поранено так званого «мера» Горлівки

22 грудня 2022, 11:08

У Донецьку через обстріл поранено так званого «мера» Горлівки

Призначений окупантами так званим «мером» Горлівки Іван Приходько отримав поранення вчора ввечері під час удару по захопленому військами РФ Донецьку. Про це повідомляє російські ЗМІ і підтверджує інформацію сам Приходько.

Він перебуває у лікарні, загрози життю немає.

Приходько зазначив, що був контужений під час вчорашнього обстрілу ресторан «Шеш-Беш», в якому святкував день народження колишній голова «Роскосмосу» Дмитро Рогозін.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що в окупованому Донецьку лікарі надають допомогу екс-главі «Роскосмосу» Дмитру Рогозіну та людям, які потрапили з ним під обстріл у ресторані «Шеш-Беш».

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