До мережі України підключили ще один блок атомної електростанції

До української мережі підключено ще один із блоків атомних електростанцій, ведеться набір потужності. Про це повідомили в «Укренерго».



Водночас зазначається, що в Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, через що є певні обмеження в системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними та безпілотними атаками.



«Найскладніша ситуація залишається у центральному регіоні та у Києві, а також у прифронтових регіонах на сході та півдні країни», - розповіли в компанії.

Також повідомляється, що ремонтні роботи продовжуються, але отримані пошкодження об'єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні, їх відновлення вимагає значного часу.

Раніше начальник КДВА Сергій Попко розповів, що ситуація з енергопостачанням Києва залишається важкою, а головною проблемою є не генерація, а доставка електроенергії споживачам.