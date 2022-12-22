Замминистра МВД: За период оккупации в морги Херсона поступило около 700 тел

За период оккупации в морги Херсона поступило около 700 тел, из которых около 100 – с телесными повреждениями, полученными в результате военных действий, личности 12 из них до сих пор не установлены. Об этом сообщил первый заместитель министра МВД Евгений Енин.



Еще 36 могил найдено на кладбище в поселении геологов в Херсоне.



«Там массовое захоронение, где есть и тела военнослужащих Вооруженных Сил, в том числе и теробороны», - сказал Енин.



Кроме этого, во дворе частного дома в селе Правдино в Херсонской области обнаружено захоронение с останками шести человек со следами пыток. Обнаруженные тела эксгумированы и направлены на проведение судмедэкспертизы, рассказал замминистра.