За період окупації до Херсона надійшло близько 700 тіл

За період окупації до моргів Херсона надійшло близько 700 тіл, з яких близько 100 – з тілесними ушкодженнями, отриманими внаслідок воєнних дій, особи 12 з них досі не встановлені. Про це повідомив перший заступник міністра МВС Євген Єнін.



Ще 36 могил знайдено на цвинтарі у поселенні геологів у Херсоні.



«Там масове поховання, де є й тіла військовослужбовців Збройних Сил, зокрема й тероборони», - сказав Єнін.



Окрім цього, у дворі приватного будинку у селі Правдине на Херсонщині виявлено поховання з останками шести осіб зі слідами тортур. Виявлені тіла ексгумовані та направлені на проведення судмедекспертизи, розповів заступник міністра.