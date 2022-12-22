Несмотря на обстрелы: Песков заявил, что чиновники РФ «обязаны» ездить на Донбасс

Российские чиновники посещают и будут посещать временно оккупированные территории Донбасса, несмотря на риски, так как они «обязаны туда ездить». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские «РИА Новости».



«Есть командировки чиновников. И совершенно нормально, чиновники посещают российские регионы и будут посещать, тем более такие регионы, которые требуют сейчас, в переходный период, особого внимания. В период их интеграции, адаптации во все пространство жизни нашей большой страны. И чиновники обязаны туда ездить в большом количестве», — уверяет Песков.



При этом, по его словам, пребывание в некоторых захваченных Россией после полномасштабного вторжения и подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» районах опасно и несет большие риски, в том числе для жизни.



«Но это не значит, что эти условия должны мешать чиновникам выполнять свои функции», — уточнил пресс-секретарь российского президента.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Донецке врачи оказывают помощь экс-главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину и людям, которые попали с ним под обстрел в ресторане «Шеш-Беш».