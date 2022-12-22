Попри обстріли: Пєсков заявив, що чиновники РФ «зобов'язані» їздити на Донбас

Російські чиновники відвідують і відвідуватимуть тимчасово окуповані території Донбасу, попри ризики, оскільки вони «зобов'язані туди їздити». Таку заяву зробив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські «РИА Новости».



«Є відрядження чиновників. І абсолютно нормально, чиновники відвідують російські регіони й будуть відвідувати, тим більше такі регіони, які потребують зараз, у перехідний період, особливої уваги. У період їхньої інтеграції, адаптації в увесь простір життя нашої великої країни. І чиновники зобов'язані туди їздити у великій кількості», — запевняє Пєсков.



При цьому, за його словами, перебування в деяких захоплених Росією після повномасштабного вторгнення та підконтрольних угрупованням «ДНР» і «ЛНР» районах небезпечне та несе великі ризики, зокрема для життя.



«Але це не означає, що ці умови мають заважати чиновникам виконувати свої функції», — уточнив прессекретар російського президента.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Донецьку лікарі надають допомогу ексочільнику «Роскосмосу» Дмитру Рогозіну та людям, які потрапили з ним під обстріл у ресторані «Шеш-Беш».