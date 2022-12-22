Журналисты обнаружили в оккупированном Мариуполе более 10 тысяч новых могил

Не менее 10 300 новых могил появились в оккупированном Мариуполе и его окрестностях с начала марта по декабрь. Об этом сообщили журналисты Associated Press, которые занимаются анализом спутниковых снимков.

Отмечается, что большинство захоронений находятся на кладбище Старый Крым, а общее пространство, занимаемое новыми могилами, составляет более 51 500 квадратных метров.

Анализ AP видеоматериалов показал, что оккупанты использовали тяжелую технику для рытья длинных траншей, которые затем засыпали обратно. Чтобы подсчитать количество могил на определенных участках кладбища журналисты оценили в среднем примерно одну могилу на каждые шесть квадратных метров.



«AP применила эту метрику к пространству, где были вырыты новые участки захоронения. Затем AP применила ту же методологию к двум небольшим близлежащим кладбищам в селах Мангуш и Виноградное, где аналогичные массовые могилы были вырыты с марта», - рассказали журналисты.



Также указано, что проведенное исследование не может определить, как именно погибли погребенные. Однако места массовых захоронений в других частях Украины, эксгумированных международными судебно-медицинскими следователями, найденные AP, часто содержали более одного набора человеческих останков на могилу, а многие из них показали четкие признаки насильственной смерти, такие как травмы от взрывов, пулевые ранения и связанные веревкой руки.

Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко на презентации стратегии возрождения города заявил, что российская армия убила 22 тысячи мариупольцев.