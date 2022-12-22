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Журналісти виявили в окупованому Маріуполі понад 10 тисяч нових могил

22 грудня 2022, 14:24

Журналісти виявили в окупованому Маріуполі понад 10 тисяч нових могил

Не менше 10 300 нових могил з'явилися в окупованому Маріуполі та його околицях з початку березня до грудня. Про це повідомили журналісти Associated Press, які займаються відповідним аналізом супутнікових знімків.

Зазначається, що більшість поховань знаходяться на цвинтарі Старий Крим, а загальний простір, який займають нові могили, становить понад 51 500 квадратних метрів.

Аналіз AP відеоматеріалів показав, що окупанти використовували важку техніку для копання траншей, які потім засипали. Щоб підрахувати кількість могил на певних ділянках цвинтаря, журналісти рахували в середньому приблизно одну могилу на кожні шість квадратних метрів.

«AP застосувала цю методологію до площі, де були вириті нові ділянки для поховання. Потім AP застосувала ту ж методологію до двох невеликих прилеглих цвинтарів у селах Мангуш та Виноградне, де аналогічні масові поховання були вириті з березня», - розповіли журналісти.

Також вказано, що проведене дослідження не може визначити, як саме загинули поховані люди. Однак місця масових поховань в інших частинах України, ексгумованих міжнародними судово-медичними слідчими, знайдені AP, часто містили більше одного набору людських останків на могилу, а в багато з них були чіткі ознаки насильницької смерті, такі як травми від вибухів, кульові поранення та пов'язані мотузкою руки.

Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко на презентації стратегії відродження міста заявив, що російська армія вбила 22 тисячі маріупольців.

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