Мэр Мариуполя рассказал сколько зданий города уничтожили оккупанты

Российская армия в Маруполе уничтожила 1368 многоэтажек, их уже не восстановить. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко на презентации «Стратегии возрождения Мариуполя».



«Эти 1368 зданий это многоэтажки, которые российское войско уничтожило. Их уже невозможно восстановить», - сказал он, отметив, властям на месте удалось зафиксировать те военные преступления, которые совершили российские военные.

«22 тысячи погибших – это вдвое больше, чем фашисты натворили за 2 года оккупации. За два года фашисты с 1941 по 1943 год убили чуть более 20 тысяч человек», - заявил мэр Мариуполя.

Ранее в захваченном войсками России Мариуполе оккупанты полностью закрасили мурал «Милана».