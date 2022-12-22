На обучение управления системами ПВО Patriot уйдут месяцы — ВСУ

Армии Ураины понадобятся месяцы для того, чтобы научится управлять системами ПВО Patriot, которые США передадут ВСУ в рамках нового пакета военной помощи. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«В условиях мирного времени это определенный процесс, наши партнеры относятся к этому очень серьезно, все должно происходить четко по правилам. Но на сегодняшний день, в условиях, в которых оказалась Украина, я думаю, будет ускорен процесс, возможно, до нескольких месяцев», - сказал он.

Ранее в Белом доме подтвердили, что передадут Украине ракетную батарею Patriot.